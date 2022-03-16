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12:42 16.03.2022

Отключение электроэнергии в Казахстане – завершено расследование

Отключение света, расследование Фото: pxhere
Названа причина аварии, произошедшей 25 января в энергосистемах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Специальная комиссия завершила расследование, передает Zakon.kz.

Специальная комиссия Координационного диспетчерского центра «Энергия», в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, завершила расследование аварии, произошедшей 25 января.

Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана – в этот день в 11:59 по времени Нур-Султана произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС, и ПС 500 кВ «Ташкент» (Узбекистан). Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500 кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого). АО «KEGOC»

25 января произошли массовые отключения электроэнергии на территории Казахстана.

Анастасия Стативкина
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