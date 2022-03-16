Токаев: Мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость

Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм, поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Это самая главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние –Независимость, упрочив основы национальной идентичности. Сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями. Сейчас не время возводить политические баррикады. По каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, это дискредитирует народ Казахстана в глазах мирового сообщества.

События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать. Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, к тяжелейшим последствия для его суверенитета и целостности. Примеров этому немало: давние и недавние в мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии. Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация». Глава государства

Президент добавил, что высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране.