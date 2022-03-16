Овечкин стал лучшим бомбардиром из Европы в истории НХЛ

767-я шайба позволила 36-летнему российскому нападающему Александру Овечкину стать лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. Россиянину удалось обойти другого легендарного хоккеиста из Европы – чешского игрока Яромира Ягра, который сразу поздравил Овечкина с таким достижением.

A very special congratulations from Jaromir Jagr to Alex Ovechkin (plus a little surprise at the end). 😉 pic.twitter.com/HGgSlqRTaQ March 16, 2022

Алекс, Великая Восьмерка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я еще не завершил карьеру, и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой. Яромир Ягр

Теперь Александр Овечкин замыкает список великой тройки бомбардиров в истории НХЛ, впереди него лишь два игрока: Горди Хоу (801 шайба) и лидер – Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Благодаря этому голу Овечкин также набрал 1392-е очко за карьеру в НХЛ и занимает 23-е место по этому показателю в истории, опередив Бретта Халла (1391). Вдобавок Александр вышел на пятое место среди бомбардиров нынешнего регулярного сезона. У него 37 шайб на данный момент.

Это многое значит для клуба, для болельщиков, для моей семьи, которая прямо сейчас смотрит в России. Я очень рад и счастлив. Приятно быть первым среди европейцев, первым русским. Это момент славы для всех нас. Это здорово для хоккея, для фанатов. Счастлив быть в такой компании, играть за этот клуб, счастлив играть в этой лиге. Мы просто стараемся получать удовольствие, выигрывать матчи и наслаждаться этим. Я оставил этот гол на домашний матч! Александр Овечкин

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