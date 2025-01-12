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Спорт

Овечкин забил 873-й карьерный гол в матче НХЛ

Хоккей Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 09:53 Фото: Instagram/capitals
Утром 12 января российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился голом и результативным ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвил Предаторз" (4:1). Капитан столичной дружины забросил 873-ю шайбу за карьеру в Лиге, сообщает Zakon.kz.

Эта встреча прошла в Нэшвилле и завершилась успехом гостей – 4:1. Помимо Овечкина, в составе "Вашингтона" авторами шайб стали Том Уилсон, Этен Фрэнк (49) и Эндрю Манджапане. 

Плюс к этому капитан столичной команды сделал результативный пас в победной игре.

Сейчас в активе Овечкина 873 гола после 1453-х матчей в НХЛ и он занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю.

До повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 21 шайбу,  копилка канадца насчитывает 894 гола.

После успеха над "Нэшвиллом" Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, кто забил 20 голов в 20-ти и более сезонах подряд.

Рекордсменом Лиги в этом показателе является другой легендарный хоккеист – Горди Хоу – 22 сезона.

Плюс ко всему, эта гостевая победа позволила "Кэпиталз" выйти на первое место в общей таблице НХЛ с активом в 61 очко.

На днях главная страница сайта Лиги запустила счетчик с количеством голов, которые осталось забить Овечкину в регулярных чемпионатах для достижения рекорда Уэйна Гретцки. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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