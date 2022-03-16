Наурыз в Алматы: какие мероприятия запланированы в городе

Как уточнили в городском акимате, основные торжественные мероприятия пройдут 21 марта с 11:00 до 17:00 на улицах Панфилова, Жибек жолы и Толе би, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций.

На пешеходных улицах будут расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников, а также детские зоны. На небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11:00 до 17:00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П.И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, ученики школы Дианы Шараповой и цирковой артист Мурат Мутурганов. Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, на улице Жибек жолы с 11:00 до 17:00 запланированы концертная программа «Алматы Әуендері» международного детского фестиваля «Бозторгай», а также выступления диджеев, творческой молодежи. Будут проведены интерактивы со зрителями.

На площади перед театром традиционного искусства «Алатау» с 12:00 до 17:00 будут организованы концертная программа, показ национальных традиций, в 16:00 начнется вечерний концерт.

Главный концерт состоится 21 марта на площади «Астана» у здания КБТУ в 12:00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов – кобыза, барабанов и даулпазов –для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры.

Специально для шоу была написана музыкальная этнофольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие более 500 артистов. Одновременно на сцене выступят свыше 100 человек. Пресс-служба акимата Алматы

В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, «KeшYou», шоу-балет «Блокбастер», ансамбль домбристов, ансамбль танца «Салтанат», группа «Сарын», струнный квартет Filigram.

Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор «Бозторғай» исполнит песню «Мир во всем мире» на казахском и русском языках, написанную специально к Наурызу. Пресс-служба акимата Алматы

21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО «Қазақәуендері» планируется концертная программа с участием столичных артистов.

В пресс-службе также уточнили, что для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города:

в Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12:00 до 17:00 в парке им. М. Ганди;

в Ауэзовском районе концертная программа пройдет 21 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед акиматом Ауэзовского района;

в Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11:00 до 14:00 на площади перед театром традиционного искусства «Алатау»;

в Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11:00 до 13:00 в амфитеатре ТРЦ MegaCenter;

в Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11:00 до 14:00 в парке «Гүлдер»;

в Медеуском районе концертная программа запланирована на 20 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед Академией наук РК;

в Турксибском районе программа «Көктемшақырады» намечена на 20 марта с 12:00 до 15:00 в парке им. С. Сейфуллина;

в Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11:00 до 15:00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз).

На время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка. При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещенных предметов. Пресс-служба акимата Алматы

Власти города просят горожан и гостей мегаполиса отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам.