Образование новых областей дает большой рывок для развития регионов – эксперт

Ранее уже было анонсировано, что Послание Касым-Жомарта Токаева станет отправной точкой глубоких политических и социальных реформ в Казахстане, поэтому общество возлагало большие надежды на обращение главы государства, – отметил председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев. – Конечно, во многом это было связано с теми событиями, с которыми казахстанцы столкнулись в начале января этого года.

Президент представил очень серьезные реформы, которые смогли ответить на многие запросы, тревожащие население. Расширение участия общества и всех общественных институтов в политической жизни государства стало одной из главных идей нынешнего Послания.

Говоря об этом, эксперт отметил важные изменения выборной системы и формирование 30% нижней палаты Парламента по мажоритарной системе. Остальные, как известно, будут представлены пропорционально, то есть по партийным спискам. Это в первую очередь повысит политическую конкуренцию и создаст хорошие возможности для подготовки новых кадров, считает эксперт.

На мой взгляд, данные изменения смогут сформировать хорошие возможности для роста молодых управленцев через предоставление соответствующей общественно-политической трибуны, где бы молодежь смогла озвучивать и выдвигать механизмы решения проблем населения. Для этого также расширены возможности партийной конкуренции. В сегодняшней ситуации сильный Парламент должен стать одним из важных условий исполнения президентских реформ. Тимур Джумурбаев

Также активист сконцентрировал внимание на сокращении депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, и перевод их в президентскую квоту в Сенате Парламента в количестве пяти депутатов.

- Думаю, в обществе давно созрел соответствующий запрос, поэтому полностью поддерживаю решение президента, – подчеркнул он. – Сегодня депутаты, выдвигаемые Ассамблеей, должны соответствовать современным запросам и показать свою результативность в законотворческой работе. А основную оценку данной работе даст население. Представленность в верхней палате Парламента повысит ответственность, возлагаемую на депутатов от АНК, которые являются полноценными представителями гражданского общества.

Другим важным моментом является отход от партийной монополии. Президент предложил внести на законодательном уровне запрет главе государства на членство в любой из политических партий, а акимы регионов и их заместители не смогут занимать должности в партии. Это предложение запускает новый этап здоровой политической конкуренции, который также позволит создать благоприятные условия для роста новых политических лидеров на местном и республиканском уровнях. Тимур Джумурбаев

Для создания партий была упрощена процедура регистрации, поэтому общественные группы получат дополнительные инструменты своего политического участия. В этой связи, считает эксперт, важно провести комплексную работу по повышению политической грамотности населения, чтобы данный механизм был полностью жизнеспособен.

Кроме того, президент обозначил в Послании, что в Казахстане будет создан Национальный курултай, в котором будут представлены институты гражданского общества и частные гражданские активисты. По мнению эксперта, это очень важное решение в процессе расширения возможностей общества в участии в проведении реформ и формировании государственной повестки.

Мы однозначно можем увидеть, что президент полностью заинтересован в том, чтобы общество и государство не были отделены, а составляли единое целое. В этом контексте нужно сказать, что предложенная главой государства идея «разные взгляды, но единая нация» должна стать социализирующей площадкой для всех сторон, основой новой консолидации казахстанского общества и страны в целом. Тимур Джумурбаев

Предложенные президентом инициативы по своей форме имеют историческое значение. Казахстан входит в новую политическую систему, которая должна повысить запас прочности государства и общественных институтов, привлечь широкие круги для выработки общих решений, направленных на развитие государства, создать реальные и рабочие инструменты меритократии и продвижения молодых кадров. Последнее условие является принципиально важным, считает активист.

Молодежь должна воспитываться, как будущие государственники, готовые принимать на себя ответственность. При этом для молодых не должны создаваться бюрократические заслоны и другие преграды. Знания и компетенции должны стать основными индикаторами при продвижении кадров любого уровня. Тимур Джумурбаев

– Также не могу не сказать об очень важном лично для меня изменении, – отметил эксперт. – Президент анонсировал новое административное деление страны. Так, на карте появятся Абайская, Жетысуская и Улытауская области. Последняя будет создана с центром в городе Жезказгане, моей малой родине. Считаю это восстановлением справедливости, потому что тема возвращения области на протяжении долгих лет являлась наиболее обсуждаемой среди жителей региона. Но если отпустить эмоции, нужно сказать, что образование новых областей дает очень большой рывок для развития регионов.