В Актюбинской области мужчина ударил ножом соседскую кошку

В городской отдел полиции №2 обратилась хозяйка кошки породы Скоттиш-страйт, которая рассказала, что неизвестный мужчина на лестничной площадке ударил ножом ее домашнего питомца.

Подозреваемый был установлен и задержан участковым инспектором. Им оказался 25-летний житель Хромтауского района, который объяснил в полиции, что поступок совершил без причины, находясь в алкогольном опьянении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 316 ч. 1 УК РК «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 месячных расчетных показателей (1 МРП в 2022 = 3063 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до тридцати суток. Пресс-служба ДП Актюбинской области

По информации портала «Мой город», кошку удалось спасти.