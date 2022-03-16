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Законодательство РК
14:48 16.03.2022

В Актюбинской области мужчина ударил ножом соседскую кошку

Мужчина ударил ножом кошку Фото: pixabay
В Актюбинской области мужчина ударил ножом кошку, которая попалась ему в подъезде дома. Он был задержан полицией, начато расследование, передает Zakon.kz.

В городской отдел полиции №2 обратилась хозяйка кошки породы Скоттиш-страйт, которая рассказала, что неизвестный мужчина на лестничной площадке ударил ножом ее домашнего питомца.

Подозреваемый был установлен и задержан участковым инспектором. Им оказался 25-летний житель Хромтауского района, который объяснил в полиции, что поступок совершил без причины, находясь в алкогольном опьянении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 316 ч. 1 УК РК «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 месячных расчетных показателей (1 МРП в 2022 = 3063 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до тридцати суток.Пресс-служба ДП Актюбинской области

По информации портала «Мой город», кошку удалось спасти.

Оксана Житникова
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