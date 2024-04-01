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Спасателя ударили ножом: мужчину задержали в ЗКО

Спасатель, нападение, подозреваемый, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:21 Фото: pxhere
В Западно-Казахстанской области задержали мужчину, который ранил спасателя ножом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

"Полицейские по горячим следам задержали жителя пос. Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуаций, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. По данному факту начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Правонарушитель водворен в изолятор временного содержания.

Также в ДП ЗКО отметили, что на сегодня в Уральске и пяти районах области в связи с весенним паводком объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Местные исполнительные органы, представители ЧС и полиция принимают комплексные меры по откачке затопленных объектов и спасению людей. В противопаводковых работах задействовано 919 сотрудников и 132 единицы техники, из них свыше 700 полицейских.

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Ранее сообщалось, что 26-летний сержант гражданской защиты получил ножевое ранение. Инцидент произошел 31 марта 2024 года вблизи пос. Жалпактал Казталовского района ЗКО. По информации МЧС РК, мужчина был ранен на берегу реки Караозен при оказании помощи местным жителям. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди, пациент находится под наблюдением медиков.

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