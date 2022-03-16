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14:40 16.03.2022

Сильный дождь и снег ожидаются в Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на три дня. 19 марта ожидается снег, передает Zakon.kz.

17 марта переменная облачность, утром и днем – дождь, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С.

18 марта облачно, осадки, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5°.

19 марта – облачно, временами дождь, снег. Ветер северо-восточный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +2...+4°С.

В Департаменте по ЧС города обратились к алматинцам и гостям мегаполиса с просьбой быть осторожнее во время сильных дождей в горах.

На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» № 6 от 16 марта 2022 года информируем: в горах Алматы 17-18 марта ожидаются сильные осадки и туман. В связи с этим убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.Пресс-служба ДЧС Алматы

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