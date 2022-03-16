Сильный дождь и снег ожидаются в Алматы

17 марта – переменная облачность, утром и днем – дождь, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С.

18 марта – облачно, осадки, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5°.

19 марта – облачно, временами дождь, снег. Ветер северо-восточный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +2...+4°С.

В Департаменте по ЧС города обратились к алматинцам и гостям мегаполиса с просьбой быть осторожнее во время сильных дождей в горах.

На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» № 6 от 16 марта 2022 года информируем: в горах Алматы 17-18 марта ожидаются сильные осадки и туман. В связи с этим убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. Пресс-служба ДЧС Алматы