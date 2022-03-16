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14:52 16.03.2022

Казахстан назначит национального координатора по Глобальному экологическому фонду

назначение в Глобальный экологический фонд Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правительства «О назначении национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду», сообщает Zakon.kz.

Назначить национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменову Зульфию Булатовну, – говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 апреля.

Лариса Черненко
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