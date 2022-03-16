Казахстан назначит национального координатора по Глобальному экологическому фонду

Назначить национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменову Зульфию Булатовну, – говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 апреля.