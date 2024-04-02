Назначен национальный координатор от Казахстана по Глобальному экологическому фонду

Принято постановление правительства от 29 марта 2024 года "О назначении национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)", сообщает Zakon.kz.

"Назначить национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) министра экологии и природных ресурсов РК Нысанбаева Ерлана Нуралиевича", – говорится в документе.

При этом признано утратившим силу постановление правительства от 1 июня 2022 года "О назначении национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)". Согласно документу эту обязанность исполняла Зульфия Сулейменова.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.