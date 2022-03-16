«Манчестер Юнайтед» планирует снести знаменитый стадион «Олд Траффорд»

«МЮ» планирует построить новый стадион на 90 тыс. посадочных мест. Плюс к нему на территории нового стадиона появится малая арена для игр женской команды и академии «МЮ», передает The Telegraph.

Строительство нового стадиона может занять несколько лет. В связи с этим у «МЮ» могут возникнуть трудности с проведением домашних игр. Отсюда снова рассматриваются варианты расширения существующей южной трибуны, капитальный ремонт остальной части арены, а также полная реконструкция стадиона.

Фото: Instagram/manchesterunited

Стадион «Олд Траффорд», имеющий также название «Театр мечты», начал функционировать в 1909 году. На данный момент стадион вмещает 74 994 зрителя и является второй по вместимости футбольной ареной Англии после «Уэмбли», имеет элитный рейтинг УЕФА в 5 звезд.

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