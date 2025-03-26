"Манчестер Юнайтед" впервые провел ифтар на своем стадионе "Олд Траффорд"

Знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в первый раз провел ифтар на родной арене. На вечерний прием пищи пришли 160 человек, среди которых игроки академии, фанаты и сотрудники клуба, сообщает Zakon.kz.

Ифтар – вечерний прием пищи у мусульман во время месяца Рамадан, проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.

Один из популярных клубов мира "Манчестер Юнайтед" в прошедшие выходные впервые организовал ифтар для своих представителей на клубном стадионе.

На праздничную трапезу были приглашены около 160 мусульман, среди которых были болельщики, сотрудники клуба и игроки академии "МЮ".

Подобная акция со стороны "манкунианцев" проводится не в первый раз. В 2024 году аналогичное мероприятие состоялось на базе команды в Каррингтоне с участием бывшего главного тренера Эрика тен Хага.