Как получить удостоверение реабилитированным, подвергшимся политическим репрессиям

Для этого подается заявление лично либо через представителя в Государственную корпорацию по утвержденной форме.

Документы, необходимые для получения удостоверения:

удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов; справка о реабилитации либо копия определения (постановления) суда; в случае обращения через представителя – нотариально заверенный документ, подтверждающий его полномочия. Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего возвращаются.

Регистрация заявления осуществляется в журнале регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня получения пакета документов от Государственной корпорации.

Удостоверение выдается бесплатно не позднее позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2022 года.