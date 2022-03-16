Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:27 16.03.2022

Как получить удостоверение реабилитированным, подвергшимся политическим репрессиям

как получить удостоверение политрепрессированным Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК утвердил Правила выдачи удостоверения реабилитированному лицу и образец удостоверения реабилитированного лица, сообщает Zakon.kz.

Для этого подается заявление лично либо через представителя в Государственную корпорацию по утвержденной форме.

Документы, необходимые для получения удостоверения:

  1. удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

  2. справка о реабилитации либо копия определения (постановления) суда;

  3. в случае обращения через представителя – нотариально заверенный документ, подтверждающий его полномочия. Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего возвращаются.

Регистрация заявления осуществляется в журнале регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня получения пакета документов от Государственной корпорации.

Удостоверение выдается бесплатно не позднее позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2022 года.

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все