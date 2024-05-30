В Казахстане утвердили образец удостоверения беженца

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 22 мая 2024 года утвержден образец удостоверения беженца и требования к его защите, сообщает Zakon.kz.

Удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.

Удостоверение беженца представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).

Фото: скриншот документа

Обложка удостоверения беженца изготавливается из износостойкого материала синего цвета.

На внешней стороне передней обложки удостоверения беженца размещены:

в верхней части – надпись на казахском и английском языках:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN;

в центре – Государственный герб РК;

в нижней части – надпись на казахском и английском языках:

БОСҚЫН КУӘЛIГI

REFUGEE CERTIFICATE.

Надписи и изображение Государственного герба РК выполняются тиснением фольгой золотистого цвета.

Фото: скриншот документа

В удостоверении беженца применены специально разработанные элементы, предназначенные для повышения сохранности записей или защиты удостоверения беженца и произведенных в нем записей от подделок.

Страницы удостоверения беженца защищены высококонтрастным водяным знаком в виде элемента "орнамента "KAZ", изготовлены из высококачественного сорта бумаги, которая содержит флуоресцентные волокна, видимые при обычном освещении темно-красным цветом.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2024 года.

Ранее мы рассказали, что для присвоения статуса беженца Минтруда разработало поправки.