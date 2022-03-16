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16:43 16.03.2022

Повышается политическая роль маслихатов и их ответственность перед населением – эксперт

комментарий эксперта по посланию Токаева Фото: Zakon.kz
Ведущий эксперт Центра АО «Институт экономических исследований» Азамат Саменов прокомментировал предложение главы государства, прозвучавшее по время Послания, о новой системе назначения акимов в регионах, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, предложение главы государства о внесении на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения, назначении акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах приведет к ряду изменений в политической системе страны.

Во-первых, внедряется элемент состязательности. При этом президент дал понять, что речь может идти о косвенных выборах, которые будут осуществляться, по сути, при выборе акима области или города республиканского значения из двух предлагаемых кандидатур. До этого фактически должность акима назначалась от центра с молчаливого согласия представителей региональной элиты в отсутствии каких-либо альтернатив.Ведущий эксперт Центра региональных исследований Азамат Саменов

Кроме того, полагает эксперт, повышается политическая роль маслихатов на местах и их ответственность перед населением.

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Ну и, в-третьих, упразднение норм, согласно которым глава государства мог снимать с должности районных и сельских акимов, повысит роль местных органов власти и ответственность первых руководителей непосредственно перед местными жителями, а также «разгрузит» полномочия суперпрезидентской власти.

Лариса Черненко
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