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Законодательство РК
14:28 16.03.2022

Президент: Маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления

президент РК Фото: akorda.kz
Успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы. Прежде всего необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления. Надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Поэтому не следует недооценивать людей и бояться давать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя.

В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому следует четко обозначить полномочия маслихатов и нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства сообщил, что в Казахстане появятся новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская.

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