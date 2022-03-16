Президент: Маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления

Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы. Прежде всего необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления. Надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Поэтому не следует недооценивать людей и бояться давать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя.

В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому следует четко обозначить полномочия маслихатов и нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства сообщил, что в Казахстане появятся новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская.