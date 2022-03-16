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17:48 16.03.2022

Алматы примет баскетбольные матчи Единой Лиги ВТБ

перенос игр в Алматы Фото: pixabay
Баскетбольный клуб «Астана» объявил о переносе места проведения домашних матчей из Нур-Султана в Алматы. Начиная с 27 марта столичный коллектив будет играть на паркете Дворца спорта имени Балуана Шолака, сообщает Zakon.kz.

Данный перенос игр столичного клуба связан с техническими причинами, а также с целью популяризации баскетбола в других городах Казахстана, передает пресс-служба ПБК «Астана».

Перед поездкой в Алматы два матча столичные баскетболисты проведут на своем паркете.

Домашние матчи против белорусской команды «Цмоки-Минск» (17 марта) и российского клуба «Автодор» (20 марта) будут заключительными в Нур-Султане на остаток сезона. 

Баскетбол Единая Лига ВТБ

Фото: pbcastana.kz

Три игры ПБК «Астана» смогут увидеть алматинские фанаты баскетбола, и первый из них уже вызывает интерес. 27 марта в Алматы прибудут бронзовые призеры прошлого Чемпионата Единой Лиги ВТБ – питерский «Зенит».

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Куандык Шынасилов
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