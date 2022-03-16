Аида Балаева: Успешная реализация реформ будет способствовать дальнейшей демократизации

По ее словам, еще после президентских выборов 2019 года глава государства сказал о том, что нам «нужен новый формат общественного согласия».

Понятно, что для этого нужны были прежде всего новые реформы. При этом президент поручил усилить обратную связь с населением и озвучил концепцию «Слышащего государства», в результате чего все государственные органы активизировали работу по обеспечению обратной связи с населением. Были организованы виртуальные общественные приемные, активизированы аккаунты первых руководителей в социальных сетях и т.д., – отметила Аида Балаева на странице в Facebook.

Она уточнила, что механизм общественного контроля также совершенствовался с новыми изменениями.

Для этого был разработан специальный законопроект, который, пройдя широкое обсуждение общественности, на данный момент находится в Мажилисе. На основе принципа «Не люди для государства, а государство для людей» был создан Национальный совет общественного доверия, в состав которого вошли лидеры общественного мнения, авторитетные эксперты, общественники, политологи, – продолжила Балаева.

Кроме того, главой государства выдвигались четыре пакета реформ, на основе которых были разработаны и приняты законы «О порядке проведения мирных собраний», «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов», «О доступе к информации» и т.д.

Снижен порог сбора подписей для создания партии, увеличена квота для женщин и молодежи в Мажилисе и маслихатах. Введен институт парламентской оппозиции. Впервые прошли выборы сельских акимов, что было тепло принято народом, который активно принимал участие в выборах. На очереди – выборы акимов районов. Эти запросы часто звучали со стороны общества. Благодаря поддержке главы государства они реально реализуются. Провозглашенная президентом концепция «Слышащего государства» становится принципом «решения конкретных проблем». Аида Балаева

Поэтапно реализовывается глобальная стратегия реформ.

Президент неоднократно заявлял, что работа по совершенствованию государственного управления будет продолжена на системной основе. Об этом свидетельствуют нововведения, озвученные в сегодняшнем Послании главы государства, – уточнила она.

Например, теперь масштабы работы Национального совета общественного доверия расширяются до уровня Национального курултая, то есть становится практически всенародной коллегией.

Усилится подотчетность правительства перед парламентом. Порог членов для создания политической партии вновь понизился – теперь для этого достаточно собрать на территории страны 5 тыс. подписей. Это, безусловно, расширяет возможности населения через депутатов, избираемых по партийным спискам и мажоритарной системе, озвучивать конкретные вопросы с трибун парламента. Как сказал наш президент, Казахстан будет последовательно продолжать курс политической модернизации. Успешная реализация очередного этапа политических реформ будет способствовать дальнейшей демократизации общества. Главное, чтобы на пути к построению Нового Казахстана наш народ был единым и сплоченным, – заключила Балаева.