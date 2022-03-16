Саудовский король выписан из больницы после смены батареи кардиостимулятора

Об этом сообщается в заявлении Королевского двора, опубликованном на сайте госагентства страны.

Королевский двор отметил, что в больнице королю Фейсала в Эр-Рияде Салман успешно провели несколько медицинских тестов.

При выписке медики рекомендовали правителю отдых в течение нескольких дней.