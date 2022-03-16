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20:38 16.03.2022

Саудовский король выписан из больницы после смены батареи кардиостимулятора

Король Саудовской Аравии Фото: wikimedia
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был госпитализирован в больницу, где ему заменили батарею кардиостимулятора, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в заявлении Королевского двора, опубликованном на сайте госагентства страны.

Королевский двор отметил, что в больнице королю Фейсала в Эр-Рияде Салман успешно провели несколько медицинских тестов.

При выписке медики рекомендовали правителю отдых в течение нескольких дней.

Оксана Житникова
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