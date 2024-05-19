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Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 14:00 Фото: picryl
88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование в воскресенье,19 мая, после высокой температуры и болей в суставах, сообщает Zakon.kz.

Король Салман пройдет обследование в королевских клиниках дворца Аль-Салам в Джидде, портовом городе на Красном море, сообщило государственное агентство печати Саудовской Аравии.

"Лечащая медицинская бригада решила провести некоторые обследования для диагностики состояния его здоровья и проверки его здоровья", — говорится в сообщении.

Других подробностей государственное СМИ не сообщило.

В апреле монарх попал в больницу для медицинского осмотра, а затем был выписан.

Король Салман взошел на трон в 2015 году. С тех пор он возвел своего сына, наследного принца Мухаммеда бин Салмана, в ранг будущего монарха Королевства. Широко распространено мнение, что наследный принц управляет повседневными делами Королевства.

В начале весны Касым-Жомарт Токаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии. 

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