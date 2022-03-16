Депутат: Политическая реформация – новый этап развития Казахстана

Комментируя Послание президента, депутат отметила, что объявленные им реформы политической системы являются началом нового этапа политического развития Казахстана.

Прежде всего это отказ от чрезмерных президентских полномочий как условия необратимости политической модернизации в стране и переход к модели президентской республики с сильным парламентом. Назиля Раззак

Как депутат Мажилиса и юрист, Раззак полностью поддерживает решение об усилении законодательной ветви власти. Такая модель, на ее взгляд, обеспечит оптимальный баланс институтов власти и повысит устойчивость политической системы страны.

В частности, парламент получит право усиления контроля над исполнением республиканского бюджета – вместо Счетного комитета будет создана высшая аудиторская палата, которая дважды в год должна отчитываться перед Парламентом. Назиля Раззак

Депутат считает своевременным наделение нижней палаты Парламента правом принимать законы, как это делается в большинстве стран демократии.

Кому много дано, с того много и спрашивается, гласит пословица. Депутаты Парламента, получив более широкие полномочия, обязаны существенно повысить эффективность своей работы. Как отметил президент, нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Назиля Раззак

– Будет упразднена квота АНК в Мажилисе, и она переносится в Сенат, причем сокращается с 9 до 5 депутатов, – подчеркнула депутат. – Соответственно, уменьшится общее количество депутатских мест в Мажилисе. Президентская квота будет служить механизмом учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. И, безусловно, депутаты, не выполняющие своих предвыборных обещаний, могут быть отозваны из Парламента.

Парламентарий считает важным шагом решение о преодолении монополизации одной партии в стране.

Приветствую решение, чтобы депутатский корпус Мажилиса формировался по смешанной схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе. И эта модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения. Назиля Раззак

Важно также, что процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Так, регистрационный порог планируется снизить в четыре раза – до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств партий уменьшится втрое – до 200 человек.

Говоря об этом, депутат особо отметила, что объявленная главой государства программа политических реформ была создана с учетом мнений экспертов, гражданского общества и политических партий, депутатов Парламента, Конституционного совета, ЦИК и Верховного суда.

В целом очевидно, что объявленные сегодня реформы являются логическим продолжением уже начатого курса на реальную демократизацию страны и обеспечение устойчивого развития Казахстана в сложных глобальных условиях, считает Назиля Раззак.