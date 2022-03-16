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19:20 16.03.2022

Умер актер Евгений Сытый

актер Фото: kino-teatr.ru
Умер российский актер Евгений Сытый. Об этом сообщил режиссер Александр Молочников, передает Zakon.kz.
Сегодня умер наш любимый Женя Сытый, он несколько лет болел, а полчаса назад ушел. Мы безумно любим тебя, Женька, когда будут силы, попробую написать побольше, ты дал этому море поводов. Живи вечно, даже если бы мы захотели, мы бы никогда не смогли тебя забыть, самый яркий и уникальный Сытый в мире, - написал Александр Молочников.

Евгений Сытый, настоящая его фамилия Костюков, снимался в фильмах «Аритмия», «Жить», а также сериалах «Эпидемия», «Обычная женщина», «Зона комфорта» и «Домашний арест».

Актеру было 52 года.

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