Умер актер из "Ментовских войн" Александр Иовлев

В возрасте 79 лет умер российский актер Александр Иовлев, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители театрального центра "За Черной речкой", где работал артист.

"Дорогие друзья. 22 сентября не стало нашего мастера, режиссера, педагога, композитора, актера Александра Вениаминовича Иовлева", – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Прощание с артистом состоялось 27 сентября в Центральном зале крематория в Москве.

Александр Иовлев начал работать театре "За черной речкой" в 1999 году. Широкому зрителю он запомнился по ролям в сериалах "Ментовские войны – 2", "Тайны следствия – 2" и других.

