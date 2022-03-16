Взаимодействие власти и общества способствует оперативному решению проблем – Сапарбаев

В Послании нашли отражение инициативы, всецело ориентированные на запросы и потребности населения и направленные на дальнейшее развитие страны. Безусловно, твердая позиция президента страны по созданию будущего Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом – вселяет большие надежды на благополучное будущее, – отметил аким области.

Он уточнил, что в реализации задач по комплексной модернизации политической системы страны большую роль играют местные исполнительные органы. Развитие страны зависит от процветания регионов.

Глава государства подчеркнул, что необходимо пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом. В Жамбылской области данному направлению уделяется особое внимание. Недавно была создана группа «Общественная приемная», в состав которой вошли общественники, представители интеллигенции, СМИ, депутаты. Они проводят встречи с жителями, в ходе которых выявляются актуальные проблемы, работают над их решением. Уже сегодня есть первые результаты. Члены группы на системной основе занимаются разъяснительной работой после январских событий. Работа в этом направлении будет продолжена, – сказал Сапарбаев.

По его словам, тесное взаимодействие власти и общества способствует оперативному и эффективному решению актуальных проблем.

Как сообщил аким региона, в Послании было отмечено, что меры по модернизации партийной работы, формированию многопартийной системы, обеспечению равных условий для развития всех партий будут способствовать повышению политической конкуренции.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Президент подчеркнул, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Глава государства уверен, что такое решение позволит сформировать многополюсную партийную систему. Также для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам, – сказал Сапарбаев.

Для того, чтобы политическая модернизация, процитировал президента аким, осуществилась успешно, необходимо работать вместе. Важно, чтобы власть и общество работали в едином тандеме.

Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках. Давайте вместе строить Новый Казахстан. Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии мы добьемся поставленных целей, – привел слова Токаева глава Жамбылской области.

Сапарбаев напомнил, что нужно провести системную работу по выполнению задач, озвученных в Послании, с учетом принципов прозрачности и открытости.

Общество ждет от нас конкретных и действенных мер. Наша основная задача – работать совместно над укреплением общественного согласия и общенационального единства, развитием экономики, повышением благосостояния граждан, – резюмировал аким Жамбылской области.