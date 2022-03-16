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19:44 16.03.2022

Послание президента покажут на республиканских каналах

выступление в парламенте Фото: Акорда
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшее 16 марта в парламенте, покажут на республиканских каналах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Zakon.kz.
Сегодня в 21:30 на республиканских телеканалах будет показано Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».Берик Уали

С Посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 16 марта 2022 года на совместном заседании палат Парламента. Он заявил, что Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.

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