Послание президента покажут на республиканских каналах

Сегодня в 21:30 на республиканских телеканалах будет показано Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». Берик Уали

С Посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 16 марта 2022 года на совместном заседании палат Парламента. Он заявил, что Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.