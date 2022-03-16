Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева

Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодняшнее Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.

О январских событиях:

– Нависла угроза целостности и суверенитету государства. Благодаря незыблемым действиям мы смогли защитить наше государство и дали отпор террористам.

– Масштабные изменения в стране не понравились некоторым влиятельным лицам, которые хотели продолжать свои незаконные действия в дальнейшем.

– Лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом.

– Президент отметил, что в обществе много слухов, которые формируют ложное представление и вводят в заблуждение население.

– Слушания в парламенте показали, что власть заинтересована в том, чтобы дать справедливую оценку.

О монополии в политике:

– Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.

– Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.

– Ближайшим родственникам президента запретят занимать должности политических госслужащих.

– Председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета будут обязаны выйти из партии.

– Переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

О партиях:

– Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.

– Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек.

– Почти на треть — с 1000 до 700 человек — сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.

О Парламенте:

– Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе.

– Смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.

– Принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы АНК, а не избраны ею.

– Квоту АНК в Мажилисе упразднят, она будет перенесена в Сенат и сократится с 9 до 5 депутатов.

– Общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится.

– Токаев предложил ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы.

– Полномочия Сената следует дополнить правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

О СМИ:

– СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы.

– Журналисты должны искренне переживать за страну и граждан.

– Нужно пересмотреть закон о СМИ.

– Журналисты не должны работать по заказам извне за теневые гонорары и участвовать в скрытой борьбе политических кланов.

О новых областях:

– В Семипалатинском регионе предлагается создать Абайскую область. Город Семей станет областным центром новой области.

– На территории бывшей Джезказганской области будет сформирована Улытауская область. Город Жезказган вновь станет областным центром.

– Алматинскую область разделят на две – в этом регионе будет создана Жетысуская и Алматинская области. Областным центром Алматинской области должен стать Капшагай, а Жетысуской – Талдыкорган.

– Президент готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

О национальной валюте:

– Правительство должно в срочном порядке реализовать пакет первоочередных антикризисных мер и обеспечить устойчивость национальной валюты.

– В финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне.

– Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.

– Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной выручки компаниями с государственным участием.

– Частные недропользователи должны обеспечить продажи своей валютной выручки.

– В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами. Следует установить жесткий контроль за исполнением данного требования.

О Национальном курултае:

– Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он станет связующим звеном между властью и народом и сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы.

– В составе Национального курултая будут представители всех регионов, также в состав войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане.

– Члены Национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм.