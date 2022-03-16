Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодняшнее Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.
О январских событиях:
– Нависла угроза целостности и суверенитету государства. Благодаря незыблемым действиям мы смогли защитить наше государство и дали отпор террористам.
– Масштабные изменения в стране не понравились некоторым влиятельным лицам, которые хотели продолжать свои незаконные действия в дальнейшем.
– Лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом.
– Президент отметил, что в обществе много слухов, которые формируют ложное представление и вводят в заблуждение население.
– Слушания в парламенте показали, что власть заинтересована в том, чтобы дать справедливую оценку.
О монополии в политике:
– Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.
– Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.
– Ближайшим родственникам президента запретят занимать должности политических госслужащих.
– Председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета будут обязаны выйти из партии.
– Переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
О партиях:
– Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.
– Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек.
– Почти на треть — с 1000 до 700 человек — сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.
О Парламенте:
– Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе.
– Смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.
– Принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы АНК, а не избраны ею.
– Квоту АНК в Мажилисе упразднят, она будет перенесена в Сенат и сократится с 9 до 5 депутатов.
– Общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится.
– Токаев предложил ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы.
– Полномочия Сената следует дополнить правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.
О СМИ:
– СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы.
– Журналисты должны искренне переживать за страну и граждан.
– Нужно пересмотреть закон о СМИ.
– Журналисты не должны работать по заказам извне за теневые гонорары и участвовать в скрытой борьбе политических кланов.
О новых областях:
– В Семипалатинском регионе предлагается создать Абайскую область. Город Семей станет областным центром новой области.
– На территории бывшей Джезказганской области будет сформирована Улытауская область. Город Жезказган вновь станет областным центром.
– Алматинскую область разделят на две – в этом регионе будет создана Жетысуская и Алматинская области. Областным центром Алматинской области должен стать Капшагай, а Жетысуской – Талдыкорган.
– Президент готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.
О национальной валюте:
– Правительство должно в срочном порядке реализовать пакет первоочередных антикризисных мер и обеспечить устойчивость национальной валюты.
– В финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне.
– Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.
– Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной выручки компаниями с государственным участием.
– Частные недропользователи должны обеспечить продажи своей валютной выручки.
– В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами. Следует установить жесткий контроль за исполнением данного требования.
О Национальном курултае:
– Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он станет связующим звеном между властью и народом и сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы.
– В составе Национального курултая будут представители всех регионов, также в состав войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане.
– Члены Национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм.
Нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Это самая главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость, упрочив основы национальной идентичности. Сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями. Сейчас не время возводить политические баррикады. По каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев