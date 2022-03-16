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19:57 16.03.2022

Токаев принял акимов областей

Президент Фото: akorda.kz
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты о показателях развития регионов за прошлый год и первые два месяца 2022 года, а также об исполнении поручений президента, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, президент принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, акима Алматинской области Каната Бозумбаева, акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, акима города Шымкента Мурата Айтенова, акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, акима Актюбинской области Ондасына Уразалина и акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

президент

Фото: akorda.kz

Глава государства указал на важность более частых встреч с населением, регулярных приемов населения и необходимости своевременного решения проблем, волнующих граждан регионов.

Токаев поручил активизировать подготовку к весенней посевной кампании и продолжить реализацию текущих проектов.

Елена Беляева
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