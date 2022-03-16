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23:26 16.03.2022

Павел Дуров присоединился к виртуальным спорам Кадырова и Маска

ВК Фото: Instagram/durov
Шуточный спор между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и американским миллиардером Илоном Маском разгорелся вокруг того, что предприниматель вызвал через Twitter на поединок президента России Владимира Путина, передает Zakon.kz.
Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка – Украина, – написал Маск.

Кадыров посмеялся над физической подготовкой бизнесмена и предложил «подкачаться», чтобы «вместо Илоны стать брутальным Илоном», пишет mk.ru.

В ответ Маск сменил имя в Twitter на Elona Musk, также ответив Кадырову шуткой. А мама миллиардера заметила, что у нее «красивая дочь».

Затем в баталии вступил Павел Дуров. Он зарезервировал для Маска аккаунт с женским именем Elona и сообщил Маску об этом. Кадыров попросил основателя Telegram переименовать канал с «Элоны» на «Илону».

Этот канал, кстати, уже набрал больше 18 тыс. подписчиков. Пожалуй, это самый крупный канал без единого сообщения в Telegram.

Елена Беляева
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