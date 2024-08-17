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Илон Маск подарил Рамзану Кадырову "киберзверя"

Илон Маск подарил Кадырову кибертрак &quot;Тесла&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 20:24 Фото: скриншот видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от американского миллиардера Илона Маска Tesla Cybertruck, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он заявил, что с удовольствием испытал автомобиль.

"Получили от уважаемого Илона Маска Tesla Cybertruck. Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам", – написал Кадыров.

После он пригласил владельца социальной сети X (бывшая Twitter) в Грозный.

"Выражаю искреннюю благодарность Илону Маску! Это, конечно, сильнейший гений современности и специалист. Великий человек! Ну а кибертрак получился мощным проектом. Несомненно один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился. Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО" – резюмировал Кадыров.


Ранее сообщалось, что Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля.

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