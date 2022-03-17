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Законодательство РК
09:58 17.03.2022

Оборудование для майнинга на 80 млн тенге попытались вывезти из Казахстана

вывоз из Казахстана Фото: пресс-служба КНБ РК
Из Актюбинской области в Россию попытались вывезти оборудование для майнинга. Стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Пограничниками департамента по Актюбинской области в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» задержан автотранспорт марки DAF на выезде из Казахстана в Россию.Пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, в ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга Avalon с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов.

вывоз из Казахстана

Фото: пресс-служба КНБ РК

По предварительной оценке стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге. Вся техника передана в ДЭР по Актюбинской области для принятия процессуального решения.Пресс-служба КНБ РК

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