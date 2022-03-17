Оборудование для майнинга на 80 млн тенге попытались вывезти из Казахстана

Пограничниками департамента по Актюбинской области в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» задержан автотранспорт марки DAF на выезде из Казахстана в Россию. Пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, в ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга Avalon с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По предварительной оценке стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге. Вся техника передана в ДЭР по Актюбинской области для принятия процессуального решения. Пресс-служба КНБ РК