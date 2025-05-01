За пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских Туркестанской области

28 полицейских наказали в Туркестанской области после пропажи майнинг-оборудования на 400 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Бесследное исчезновение майнингового оборудования стало поводом для массовой зачистки в рядах полиции, передает "Седьмой канал".

Как установило МВД, техника пропала со штрафстоянки, куда в ноябре прошлого года ее доставили сами же полицейские после задержания грузовика. По итогам внутренней проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 28 сотрудников. Среди них:

первый заместитель начальника областного департамента полиции;

его подчиненные;

руководители и заместители различных управлений.

Всем им объявлены строгие выговоры. Начальник отдела полиции Тюлькубасского района уволился по собственному желанию. Ряд сотрудников этого же отдела освобождены от должностей.

На днях в Шымкенте предотвратили нерациональные бюджетные траты на 11 млрд тенге.