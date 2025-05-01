За пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
28 полицейских наказали в Туркестанской области после пропажи майнинг-оборудования на 400 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Бесследное исчезновение майнингового оборудования стало поводом для массовой зачистки в рядах полиции, передает "Седьмой канал".
Как установило МВД, техника пропала со штрафстоянки, куда в ноябре прошлого года ее доставили сами же полицейские после задержания грузовика. По итогам внутренней проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 28 сотрудников. Среди них:
- первый заместитель начальника областного департамента полиции;
- его подчиненные;
- руководители и заместители различных управлений.
Всем им объявлены строгие выговоры. Начальник отдела полиции Тюлькубасского района уволился по собственному желанию. Ряд сотрудников этого же отдела освобождены от должностей.
На днях в Шымкенте предотвратили нерациональные бюджетные траты на 11 млрд тенге.
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