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Происшествия

За пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских Туркестанской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 07:17 Фото: Zakon.kz
28 полицейских наказали в Туркестанской области после пропажи майнинг-оборудования на 400 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Бесследное исчезновение майнингового оборудования стало поводом для массовой зачистки в рядах полиции, передает "Седьмой канал".

Как установило МВД, техника пропала со штрафстоянки, куда в ноябре прошлого года ее доставили сами же полицейские после задержания грузовика. По итогам внутренней проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 28 сотрудников. Среди них:

  • первый заместитель начальника областного департамента полиции;
  • его подчиненные;
  • руководители и заместители различных управлений.

Всем им объявлены строгие выговоры. Начальник отдела полиции Тюлькубасского района уволился по собственному желанию. Ряд сотрудников этого же отдела освобождены от должностей.

На днях в Шымкенте предотвратили нерациональные бюджетные траты на 11 млрд тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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