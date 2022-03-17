Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие полгода

В апреле практически на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, в восточной части республики – около нормы.

Весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При затоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки. РГП «Казгидромет»

В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы.

В ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1° в северных, центральных и восточных регионах страны, это будет обусловлено затоком холодных воздушных масс из районов Сибири. РГП «Казгидромет»

В первые два месяца лета – в июне и июле – на большей части республики средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°.

В августе температурный фон ожидается в пределах климатической нормы в большинстве областей Казахстана, выше нормы на 1° предполагается только в северных регионах страны.

По информации ведомства, первые осенние месяцы еще порадуют нас теплой погодой.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана прогнозируется выше нормы на 1°, лишь в западной половине, на крайнем севере, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока республики температура воздуха ожидается около нормы.

В октябре же на большей части страны средняя за месяц температура воздуха будет около нормы, выше нормы на 1° прогнозируется на юго-западе и северо-западе РК.