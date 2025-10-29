Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 30 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий четверг, 30 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем прогнозируется погода без осадков.

"На западе, северо-западе Казахстана под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на западе – сильные дожди, в горных районах юго-востока ночью ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туманы, на западе, севере, юго-востоке – усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей республики ожидается:

высокая пожарная опасность – в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай,

– в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", с 30 октября по 1 ноября 2025 года астанчан ждут первый снег и мороз, а алматинцев и шымкентцев – дожди, тепло до +24°C и похолодание. Подробнее – по ссылке.