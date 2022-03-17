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Законодательство РК
10:00 17.03.2022

Более 73 млн тенге: названа судьба невостребованного выигрыша в лотерее «Сәтті Жұлдыз»

выигрыш в лотерее Фото: «Сәтті Жұлдыз»
Сумма невостребованных выигрышей, накопившаяся у национальной лотереи, перечислена в государственный бюджет страны, передает Zakon.kz.

Выигрыши переходят в разряд невостребованных в том случае, если участник лотереи не обращается за выигрышем по истечении шести месяцев с момента розыгрыша.

Так как выигрыш является основополагающей частью лотерейного продукта, национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» в первую очередь заинтересована, чтобы выигрыши доходили до победителя. В свою очередь национальная лотерея использует все возможности оповещения для сообщения участнику о выигрыше.

В то же время согласно гл. 3 ст. 11 п. 7 Закона РК от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности», выигрыши, невостребованные в установленный условиями проведения лотереи срок, хранятся оператором лотереи в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража (розыгрыша призового фонда), после чего зачисляются в доход бюджета в виде неналогового платежа.

В связи с этим национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» заявляет о выплате невостребованных выигрышей. На сегодняшний день сумма размером 73 684 692 тенге направлена в доход государственного бюджета. Данная сумма включает в себя невостребованные крупные выигрыши суммами от 8 до миллиона тенге и ниже.

По итогам розыгрышей различных лотерейных продуктов в 2021 году благодаря национальной лотерее «Сәтті Жұлдыз» в Казахстане

  • появилось 112 миллионеров;

  • 6 человек получили новое авто;

  • 4 человека обрели новые квартиры;

  • выплачено 6 миллиардов тенге выигрышей.

Большое внимание компания уделяет социальной ответственности. В 2021 году национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» дважды принимала участие в акции Благотворительного фонда «Халык», где было роздано 2000 продуктовых наборов для многодетных и других нуждающихся семей на общую сумму 52 миллиона тенге.

Также национальная лотерея передала 100 сертификатов на общую сумму 1 миллион тенге для пенсионеров. Было отправлено почти 2 миллиарда тенге на развитие казахстанского спорта за 2021 год и почти 4 млрд – за весь период работы национальной лотереи Казахстана.

Альберт Ахметов
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