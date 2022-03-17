Более 73 млн тенге: названа судьба невостребованного выигрыша в лотерее «Сәтті Жұлдыз»
Выигрыши переходят в разряд невостребованных в том случае, если участник лотереи не обращается за выигрышем по истечении шести месяцев с момента розыгрыша.
Так как выигрыш является основополагающей частью лотерейного продукта, национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» в первую очередь заинтересована, чтобы выигрыши доходили до победителя. В свою очередь национальная лотерея использует все возможности оповещения для сообщения участнику о выигрыше.
В то же время согласно гл. 3 ст. 11 п. 7 Закона РК от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности», выигрыши, невостребованные в установленный условиями проведения лотереи срок, хранятся оператором лотереи в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража (розыгрыша призового фонда), после чего зачисляются в доход бюджета в виде неналогового платежа.
В связи с этим национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» заявляет о выплате невостребованных выигрышей. На сегодняшний день сумма размером 73 684 692 тенге направлена в доход государственного бюджета. Данная сумма включает в себя невостребованные крупные выигрыши суммами от 8 до миллиона тенге и ниже.
По итогам розыгрышей различных лотерейных продуктов в 2021 году благодаря национальной лотерее «Сәтті Жұлдыз» в Казахстане
появилось 112 миллионеров;
6 человек получили новое авто;
4 человека обрели новые квартиры;
выплачено 6 миллиардов тенге выигрышей.
Большое внимание компания уделяет социальной ответственности. В 2021 году национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» дважды принимала участие в акции Благотворительного фонда «Халык», где было роздано 2000 продуктовых наборов для многодетных и других нуждающихся семей на общую сумму 52 миллиона тенге.
Также национальная лотерея передала 100 сертификатов на общую сумму 1 миллион тенге для пенсионеров. Было отправлено почти 2 миллиарда тенге на развитие казахстанского спорта за 2021 год и почти 4 млрд – за весь период работы национальной лотереи Казахстана.