Глобальное потепление вызовет обострение аллергии и астмы – ученые

Как отмечается в опубликованных результатах исследования в журнале Nature Communications, к концу столетия сезон цветения в Америке может начаться на 40 дней раньше обычного. Кроме того, он продлится минимум на 19 дней дольше, если не будут предприняты меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

По мнению ученых, это приведет к тому, что выброс пыльцы в воздух возрастет на 40%, за счет чего у людей и пациентов с хроническими заболеваниями ослабнет иммунитет и обострятся заболевания дыхательных путей.

Исследователи также рассказали, что постоянное увеличение объема выбросов углерода в атмосферу, которое провоцирует усиление глобального потепления, способствует наступлению весны с каждым годом все раньше и раньше.

Также на благотворное развитие растений, а в последующем – на сверхпроизводительность пыльцы влияет большое количество осадков, усиленные выбросы углекислого газа и более высокие температуры воздуха.

По данным специалистов, за последние 30 лет в каждом регионе США наблюдаются затяжные и тяжелые сезоны аллергии. При этом период цветения стал начинаться намного раньше, чем в 1990-х годах, и длиться дольше, а количество пыльцы в воздухе увеличилось на 20%.

Повышение температуры в США, по мнению ученых, еще больше сдвинет сроки цветения разнообразных весенних, летних и осенних растений. В этой связи и опыление большинства из них будет происходить летом, а не весной, как положено.

Как убежден профессор по охране окружающей среды Бостонского университета Патрик Кинни, совпадение сроков цветения может увеличить страдания людей с аллергией. Исследователи также предупредили, что в будущем из-за климатических изменений все большему количеству людей, страдающих от аллергии, понадобится больше лекарств, чем обычно. А для пациентов, страдающих от тяжелых форм аллергии или астмы, увеличение количества пыльцы в воздухе будет представлять серьезную опасность для здоровья.

Ситуацию возможно спасти при условии уменьшения выбросов углерода в атмосферу.

В случае, если человечество примет умеренные усилия по смягчению последствий изменения климата, в течение следующих 80 лет температура на Земле повысится максимум на три градуса по Цельсию, а сезон цветения станет длиннее примерно на 10 дней. При этом исследователи отметили, что количество пыльцы в воздухе будет зависеть от состава растений и лесов поблизости и отличаться в разных городах США. Ожидается, что самые большие изменения произойдут в северных штатах страны, – отмечается в результатах исследования.