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Наука и технологии

Опасный для здоровья грибок может захватить мир – ученые

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 17:11 Фото: freepik
В США предупредили об угрожающих миру опасных грибах-убийцах, которые начнут угрожать здоровью миллионов людей из-за изменения климата, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, глобальное потепление спровоцирует рост и размножение грибка Aspergillus, пишет газета Financial Times (FT).

"Гибок Aspergillus ежегодно заражает миллионы людей, а повышение температуры увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, в том числе грибковых инфекций, которые устойчивы к медикаментам", – говорится в публикации.

По мнению ученых, мир приближается к "переломному моменту" в распространении таких патогенов. При этом более 90% видов грибов еще не изучены. Летальный исход от инвазивных грибковых инфекций наступает в порядка 3,8 миллиона случаев каждый год, особо опасен аспергиллез для людей с ослабленным иммунитетом.

"В результате один из самых опасных грибков в мире может распространиться на 77 процентов новых территорий к 2100 году, если страны продолжат использовать ископаемое топливо. Это приведет к еще девяти миллионам зараженных в государствах Европы", – заявляют ученые.

Ранее австралийские исследователи из Университета Нового Южного Уэльса заявили о том, что глобальное потепление может нанести мировой экономике куда более разрушительный удар, приведя ее к долгой депрессии.

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Андрей Дюсупов
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