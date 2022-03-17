10:28 17.03.2022
Юношеская сборная Казахстана по футзалу уступила во втором матче на отборе к Евро-2022
Фото: Instagram/kazfutsal
Юношеская сборная Казахстана по футзалу (до 19 лет) уступила свой второй матч в отборочном турнире Чемпионата Европы-2022. Подопечные Семена Палагутина крупно проиграли хозяевам турнира – представителям Финляндии, сообщает Zakon.kz.
Во втором туре квалификационных состязаний казахстанцы не смогли одолеть финских сверстников – 1:7. У хозяев площадки забитыми голами отметились Ээту Кайккола (дубль), Топиас Кайвола, Ээли Ниемеля, Рони Пекки, Ааро Пааппанен. И еще один мяч в свои собственные ворота забил Актилек Бауыржанулы. Единственный гол у казахстанской сборной оформил Лев Ким.
Заключительную игру команда Казахстана проведет 18 марта с дружиной Боснии и Герцеговины. Независимо от этой игры казахстанская молодежь потеряла шансы пройти в финальную часть Евро-2022, так как занимает последнее место в четвертой подгруппе.
Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.