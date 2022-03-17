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10:28 17.03.2022

Юношеская сборная Казахстана по футзалу уступила во втором матче на отборе к Евро-2022

Футзал Поражение Финляндии Фото: Instagram/kazfutsal
Юношеская сборная Казахстана по футзалу (до 19 лет) уступила свой второй матч в отборочном турнире Чемпионата Европы-2022. Подопечные Семена Палагутина крупно проиграли хозяевам турнира – представителям Финляндии, сообщает Zakon.kz.

Во втором туре квалификационных состязаний казахстанцы не смогли одолеть финских сверстников – 1:7. У хозяев площадки забитыми голами отметились Ээту Кайккола (дубль), Топиас Кайвола, Ээли Ниемеля, Рони Пекки, Ааро Пааппанен. И еще один мяч в свои собственные ворота забил Актилек Бауыржанулы. Единственный гол у казахстанской сборной оформил Лев Ким.

Заключительную игру команда Казахстана проведет 18 марта с дружиной Боснии и Герцеговины. Независимо от этой игры казахстанская молодежь потеряла шансы пройти в финальную часть Евро-2022, так как занимает последнее место в четвертой подгруппе.  

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