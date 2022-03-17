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11:40 17.03.2022

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2022

Футбол Список команд 1/4 финала Фото: Instagram/championsleague
17 марта завершились матчи нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов. В последних играх определились два четвертьфиналиста, которые успешно прошли стадию 1/8 финала. Борьбу за почетный трофей продолжат «Челси» и «Вильярреал», сообщает Zakon.kz.

Лондонский «Челси» проводил свой ответный матч с французским «Лиллем» и праздновал успех со счетом 2:1. Турецкий легионер хозяев поля Бурак Йылмаз открыл счет в этом поединке. Но «аристократы» на исходе первого тайма восстановили равновесие благодаря Кристиану Пулишичу. А победу своему коллективу подарил капитан лондонцев Сесар Аспиликуэта, отличившись во втором тайме. «Челси» прошел в 1/4 финала, так как англичане и в первом матче были сильнее – 2:0.

Футбол Гол Челси

Фото: Instagram/championsleague/

Испанский «Вильярреал» неожиданно и крупно обыграл именитый «Ювентус» в Турине, забив в ворота Войцеха Щесны три безответных мяча. Судьба данного противостояния решилось за 12 минут до окончания матча. Точные удары Херарда Морено, По Торреса и Арно Данжума принесли «Вильярреалу» путевку в четвертьфинал ЛЧ. Первый поединок между этими командами в Испании завершился ничьей – 1:1.

Таким образом, определились команды, которые сыграют на стадии 1/4 финала ЛЧ-2022. Это «Челси», «Вильярреал», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Бенфика». 

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 18 марта. 

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Куандык Шынасилов
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