Лига чемпионов-2024: стали известны подробности будущей жеребьевки

Ночью 14 марта определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Теперь 8 команд, которые продолжат борьбу за престижный трофей, будут ждать жеребьевки, сообщает Zakon.kz.

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Официальная церемония жеребьевки состоится 15 марта в офисе UEFA, которая располагается в швейцарском Ньоне. Последние путевки в стадию 1/4 финала заработали "Атлетико" и "Боруссия". Мадридский коллектив был сильнее "Интера" в 1/8 финала по сумме двух матчей, а немцы переиграли ПСВ.

Таким образом, в список восьми лучших клубов Европы вошли:

три представителя Испании – "Реал", "Барселона" и "Атлетико";

две команды Англии – "Арсенал" и "Манчестер Сити";

два клуба из Германии – "Бавария" и "Боруссия-Д";

и один коллектив из Франции – ПСЖ.

К сожалению итальянских фанатов, в четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов не будет ни одной дружины из Серии А. Финалист последнего розыгрыша "Интер" в серии послематчевых пенальти проиграл мадридскому "Атлетико".

В ночь на 13 марта чемпион Италии "Наполи" уступил "Барселоне" – 1:3, а римский "Лацио" неделю назад был разгромлен "Баварией" – 0:3.

Для сравнения: год назад на этой же стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов играли три итальянские команды.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24 состоится 15 марта. Нынешний финал престижного турнира пройдет 1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли", известном как "Дом футбола". Знаменитая арена ранее принимала семь финалов Кубка европейских чемпионов. Это больше, чем любой другой стадион Европы.

Действующим победителем турнира является британский "Манчестер Сити".

