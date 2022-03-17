Что изменилось в системе государственных закупок

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки» введен в действие с 1 января 2022 года.

Как отметили в министерстве, принятые поправки направлены на сокращение закупок из одного источника, минимизацию коррупционных рисков, а также дальнейшее совершенствование системы государственных закупок.

Так, в рамках сокращения закупок из одного источника исключены четыре основания прямого заключения договора о госзакупках. Предусмотрена норма о том, что закупки из одного источника осуществляются в исключительных случаях только тогда, когда невозможно осуществить такие закупки иными конкурентными способами.

Также предусмотрена ответственность первых руководителей заказчиков за принятие решения об осуществлении закупок из одного источника.

В рамках минимизации коррупционных рисков введен новый способ закупок в виде конкурса с использованием рейтингово-балльной системы (вводится в действие с 1 июля 2022 года). На первом этапе данный способ будет применяться по закупкам строительно-монтажных работ и работ по разработке проектно-сметной документации.

Этот способ закупки предусматривает полное исключение участия конкурсной комиссии в процессе выбора поставщика, тем самым исключая любые коррупционные риски. В свою очередь посредством широкой интеграции победитель конкурса будет определен веб-порталом автоматически на основе данных о нем в соответствующих информационных системах (система органов государственных доходов, электронный депозитарий, база данных юридических и физических лиц, реестр должников и т.д.).

В целях минимизации коррупционных рисков, а также использования объективных и прозрачных критериев выбора поставщика предусмотрен новый способ закупки в виде Электронного магазина, который позволяет приобрести товар в онлайн-режиме.

Предусмотрены новые способы закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений, которые вводятся в действие с 1 июля 2022 года, а также стоимости жизненного цикла (вводится в действие с 1 января 2023 года).

Конкурс с использованием рамочных соглашений предусмотрен в рамках широкого применения централизованных закупок едиными организаторами с освобождением организаций социальной сферы от проведения закупок.

Данный вид закупок будет применяться только по определенным, стандартизированным, часто закупаемым товарам с использованием типовых технических спецификаций.

Конкурс с использованием стоимости жизненного цикла направлен на приобретение качественных и инновационных товаров. При осуществлении данного способа закупок выбор поставщика будет осуществляться не на основе покупной (начальной) цены, а на основе стоимости всего срока службы (жизненного цикла) товара.

Кроме того, сообщили в Минфине, для совершенствования системы госзакупок совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» и бизнес-сообществом прорабатываются вопросы по пересмотру бизнес-процессов закупок, сокращению закупок из одного источника, исключению монополизации рынка и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также исключения фактов установления завышенных требований со стороны заказчиков.