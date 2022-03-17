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11:01 17.03.2022

Не мог найти выход: полицейские спасли сельчанина в Акмолинской области

спасение хозяина дома Фото: pixabay
В поселке Жибек Жолы Акмолинской области сгорел дом. Стражи порядка спасли хозяина дома, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, инцидент произошел в ночь на 16 марта.

Участковый инспектор Бекзат Туляпов и двое его помощников Дастан Досаев и Нурболат Иосиф вызвали пожарных и бросились спасать людей.

Как уточнили в ведомстве, в доме находился мужчина, который из-за шокового состояния не мог самостоятельно найти выход. Полицейские вынесли 65-летнего сельчанина и оказали ему первую помощь.

Кроме того, они вынесли из дома газовый баллон, который уже начал плавиться.

Причина пожара выясняется, добавили в пресс-службе.

Анастасия Московчук
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