Не мог найти выход: полицейские спасли сельчанина в Акмолинской области

По данным областной полиции, инцидент произошел в ночь на 16 марта.

Участковый инспектор Бекзат Туляпов и двое его помощников Дастан Досаев и Нурболат Иосиф вызвали пожарных и бросились спасать людей.

Как уточнили в ведомстве, в доме находился мужчина, который из-за шокового состояния не мог самостоятельно найти выход. Полицейские вынесли 65-летнего сельчанина и оказали ему первую помощь.

Кроме того, они вынесли из дома газовый баллон, который уже начал плавиться.

Причина пожара выясняется, добавили в пресс-службе.