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Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области

Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 09:30 Фото: gov.kz
Порядка 150 волонтеров "Жастар рухы" и "Астана жастары" города Астаны помогают в борьбе с паводками в поселке Жибек Жолы Акмолинской области.

В связи с повышением уровня талых вод вблизи села Жибек Жолы (Акмолинская область) образовалась угроза подтопления жилых домов в селе данного региона. Уже на протяжении двух суток волонтеры столицы оказывают помощь по укреплению защитного земляного вала.

На борьбу с паводками в селе Жибек Жолы Акмолинской области акиматом столицы была привезена вся необходимая техника, завезен инертный материал, мешкотара с песком для продолжения работ по возведению и укреплению защитного сооружения.

Порядка 150 волонтеров "Жастар рухы" и "Астана жастары" города Астаны помогают в борьбе с паводками в поселке Жибек Жолы (Акмолинская область)., фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 09:30

Фото: gov.kz

Еще с прошлого месяца часть коммунальных служб столицы ориентирована на оказание помощи селу Жибек Жолы Акмолинской области.

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