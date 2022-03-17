Цены на сахар выросли на 15% – исследование

Исследователи Energyprom.kz уточняют, что сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Туркестанской области: сразу плюс 29,8% за год.

В тройке антилидеров также оказались Костанайская (плюс 23,4%) и Атырауская (плюс 21%) области, – говорится в сообщении.

Наименьший рост цен отмечен в Алматы: плюс 7,2%.

По данным отчетов, среди крупных городов страны дороже всего сахар стоил в Атырау (337 тг за кг), Нур-Султане (319 тг) и Туркестане (317 тг).

Самые низкие цены были зафиксированы в Таразе (248 тг), Алматы (273 тг) и Талдыкоргане (275 тг).

Стоит отметить, что после информации о санкциях в отношении России, которая обеспечивает наш рынок немалыми объемами сахара, в Казахстане начался ажиотаж.

МСХ и МТИ сообщили, что запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватит как минимум на три месяца, а производство сахара и его импорт продолжаются, то есть запасы пополняются. Реального дефицита в стране нет, но создан искусственный.

Пример создания дефицита на фоне «закупочной паники»: в целом по стране в магазинах одной торговой сети продажи сахара за 5 дней ажиотажа достигли 528 тонн, в то время как ранее пятидневные продажи составляли порядка 172 тонн.

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Что касается производства: по официальным данным, в январе 2022 года в стране произвели 17 тыс. тонн сахара — на 26,7% меньше, чем годом ранее.

Наибольший объем производства пришелся на Жамбылскую область: 13,7 тыс. тонн, минус 21,9% за год.

В то же время в целом за январь-декабрь 2021 года производство достигло 276,9 тыс. тонн — сразу на 58% больше, чем годом ранее.

Также эксперты отмечают, что зависимость рынка сахара в Казахстане от импорта переменчива: так, в период 2012-2021 годов импортеры перекрывали спрос на 20-75%. Наибольшая доля импорта зафиксирована в 2020 году, наименьшая — в 2016-м.