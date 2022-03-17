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Законодательство РК
12:09 17.03.2022

Свыше миллиона тенге выманил аферист у актюбинки

более миллиона тенге, деньги в руках Фото: Zakon.kz
В Актобе мошенник обманул женщину на миллион тенге. Он обещал ей помочь приобрести квартиру, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, 33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что попалась на уловки мошенника.

Потерпевшая пояснила, что отдала свыше миллиона тенге малознакомому человеку для приобретения квартиры от застройщика по низкой цене.

Сотрудниками полиции задержан 38-летний подозреваемый. По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК.Пресс-служба МВД РК
Оксана Житникова
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