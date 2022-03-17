12:09 17.03.2022
Свыше миллиона тенге выманил аферист у актюбинки
Фото: Zakon.kz
В Актобе мошенник обманул женщину на миллион тенге. Он обещал ей помочь приобрести квартиру, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, 33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что попалась на уловки мошенника.
Потерпевшая пояснила, что отдала свыше миллиона тенге малознакомому человеку для приобретения квартиры от застройщика по низкой цене.
Сотрудниками полиции задержан 38-летний подозреваемый. По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК.Пресс-служба МВД РК