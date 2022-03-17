Свыше миллиона тенге выманил аферист у актюбинки

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, 33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что попалась на уловки мошенника.

Потерпевшая пояснила, что отдала свыше миллиона тенге малознакомому человеку для приобретения квартиры от застройщика по низкой цене.