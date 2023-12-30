860 миллионов тенге выманили мошенники у шымкентцев в 2023 году

В этом году шымкентцы отдали мошенникам 860 миллионов тенге, передает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, приемы аферистов по отъему денег у населения становятся все более продвинутыми. В шымкентском департаменте полиции действует группа Киберпол. В нее вошли 23 опытных сотрудника с навыками работы с преступлениями в IT сфере, которые вычисляют интернет-мошенничества.

Звонки якобы из банка, полиции, прокуратуры или комитета национальной безопасности, пожалуй, получал каждый. Это самый распространенный способ выманить у жертвы деньги.

По словам правоохранителей, мошенники заверяют доверчивых людей, что от их имени совершается перевод на крупную сумму. На их имя злоумышленники часто оформляют кредит: выманивают разными способами данные банковских карт, заставляют взять реальный займ, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет.

"Никогда сотрудник правоохранительных органов или банка не попросит ваши реквизиты, не спросит номер счета и на обороте карточки cvc код, потому что у них все это уже есть, ему нет необходимости узнавать это, людям надо быть осторожными, если есть какое-то подозрение, лучше прервать связь и позвонить на 102, не перечислять никому деньги", - говорит заместитель начальника Департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев.

Еще один способ потерять деньги, вложить в инвестиции и финансовые пирамиды. Социальные сети пестрят объявлениями: приумножьте деньги в несколько раз. При этом вначале злоумышленники просят вложить небольшую сумму, и возвращают их с процентами, чтобы пустить пыль в глаза "вкладчику". Полицейские говорят, были случаи когда люди, в надежде внезапно и быстро разбогатеть, продавали машины, квартиры, брали многомиллионные кредиты, а затем оставались ни с чем.

В этом году многомиллионный ущерб шымкентцам нанес еще один способ обмана людей. Неизвестные звонили чаще всего пенсионерам, и при помощи замены звука, голосом родных просили деньги. Таким образом пострадала и бабушка Екатерины Арининой. Неизвестные позвонили 88-летней женщине на домашний телефон, на том конце провода была плачущая женщина, которая представилась ее внучкой и рассказала, что стала виновницей аварии, а чтобы "отмазаться" от уголовного дела ей, мол нужна крупная сумма денег.

Мошенники начали использовать в своих схемах технологию подмены голоса или лиц. Поэтому поговорка о том, что внешность бывает обманчива в наше время как никогда актуальна. Интернет заполонили дипфейки, когда изображение подменяют и вот уже известная личность говорит то, что нужно его создателю.

"Во-первых это нерегулярное моргание человек смотрит в одну точку и моргает 2-3 раза там где это ненужно, это первое, четкий рассинхрон губ с речью, то есть вы слышите аудиопоток, а губы не двигаются или двигаются наоборот. Взгляд в одну точку. Очень большое отличие между цветом лица и всего остального", - сказал эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин.

Полицейские говорят, раскрытие преступлений связанных с интернет-мошенничеством дело непростое. Ведь злоумышленники совершенствуют методы обмана, и проводят махинации в считанные минуты. Тогда как у полицейских, чтобы проследить за цепочкой переводов, может уйти несколько дней. Кроме того, жертвы мошенников зачастую обращаются к правоохранителям не сразу.

Эксперты просят казахстанцев быть бдительными: каждый звонок или сообщение, ссылку или видео в интернете проверять на подлинность и помнить, что мошенники только и ждут, чтобы заполучить ваши деньги.

Ранее о самых распространенных схемах мошенничества уходящего 2023 года рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.