Бюджетникам в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства установили доплаты и надбавки
Надбавки устанавливаются за:
работу, направленную на развитие учреждения;
применение в практике передовых методов;
высокие достижения в работе;
выполнение особо важных или срочных работ;
сложность и напряженность в труде.
Надбавки устанавливаются в размере до 50% от базового должностного оклада.
Доплаты устанавливаются:
за работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами, возможно, и потенциально зараженными ими: (контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов) в размере 140% от БДО по мере фактического выполнения работ;
за участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением специального снаряжения, десантирование с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса в размере 100% от часовой ставки за каждый час работы.
Установление доплат производится приказом руководителя организации либо лицом, исполняющим его обязанности, на основании представления непосредственного руководителя либо руководства организации.
Приказ вводится в действие с 27 марта 2022 года.