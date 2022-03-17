Бюджетникам в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства установили доплаты и надбавки

за работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами, возможно, и потенциально зараженными ими: (контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов) в размере 140% от БДО по мере фактического выполнения работ;

за участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением специального снаряжения, десантирование с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса в размере 100% от часовой ставки за каждый час работы.