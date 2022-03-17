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Законодательство РК
11:42 17.03.2022

Бюджетникам в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства установили доплаты и надбавки

доплаты работникам лесного и рыбного хозяйства Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов установлены доплаты и надбавки за условия работникам, содержащимся за счет средств госбюджета в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Надбавки устанавливаются за:

  1. работу, направленную на развитие учреждения;

  2. применение в практике передовых методов;

  3. высокие достижения в работе;

  4. выполнение особо важных или срочных работ;

  5. сложность и напряженность в труде.

Надбавки устанавливаются в размере до 50% от базового должностного оклада.

Доплаты устанавливаются:

  • за работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами, возможно, и потенциально зараженными ими: (контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов) в размере 140% от БДО по мере фактического выполнения работ;

  • за участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением специального снаряжения, десантирование с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса в размере 100% от часовой ставки за каждый час работы.

Установление доплат производится приказом руководителя организации либо лицом, исполняющим его обязанности, на основании представления непосредственного руководителя либо руководства организации.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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