В Казахстане работникам лесных хозяйств установили доплаты за особые условия труда

Так, говорится, что устанавливается доплата за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охране, защите, воспроизводству лесов и лесопользованию, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов или участков в размере 100% от должностного оклада.