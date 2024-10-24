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Законодательство РК

В Казахстане работникам лесных хозяйств установили доплаты за особые условия труда

Лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров, огонь, пламя в лесу, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 11:38 Фото: Министерство обороны РК
Приказом МЭПР от 21 октября 2024 года внесены изменения Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства.

Так, говорится, что устанавливается доплата за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охране, защите, воспроизводству лесов и лесопользованию, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов или участков в размере 100% от должностного оклада. 

Доплата выплачивается в течение календарного года. 

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.

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