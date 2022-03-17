18 медалей привезли паралимпийские пловцы Казахстана из Италии

Казахстанские паралимпийцы стали лучшими в соревнованиях среди 300 спортсменов из 38 стран мира. На Кубок мира в итальянский город Линьяно-Саббьядоро отправились 9 пловцов из Казахстана.

Наибольшее количество наград – два «золота» и два «серебра» – завоевал Андрей Афанасьев. Сиязбек Далиев и Наталья Звягинцева выиграли по три медали (два «серебра» и одна «бронза» у Далиева, одно «золото» и две «бронзы» у Звягинцевой), двукратными медалистами стали Диас Кенжебек, Кирилл Ильюкевич и Шахан Жулдасбаев («серебро» и «бронза» у Далиева, «золото» и «серебро» у Ильюкевича, две «бронзы» у Жулдасбаева). По одной награде в общую копилку сборной Казахстана добавили Сергей Кинах и Алина Дубинина (у обоих – бронзовые медали).

Все результаты спортсменов будут внесены в мировой рейтинг Международного паралимпийского комитета (IPC) за 2022 год. На основании мировых табелей о рангах в 2024 году будут сформированы списки участников летних Паралимпийских игр в Париже, а сейчас, в 2022-м, идет отбор по нормативам на Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию в Португалии в июне и летнюю Азиаду в Китае в октябре. Спортсмены активно готовятся к данным соревнованиям.

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