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Казахстан завоевал еще одно "золото" Кубка мира по артистическому плаванию

бассейн, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 11:35 Фото: freepik
Сборная Казахстана по артистическому плаванию завоевала вторую золотую медаль этапа Кубка мира в Маркеме (Канада), сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Национальный олимпийский комитет (НОК РК), автором медали стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях и за свое выступление получил 193.7938 балла.

Второе место занял Филиппо Пелати из Италии с результатом 186.1168. Испанец Деннис Бонею показал третий результат – 185.8751.

Первое "золото" из спортсменов Казахстана на данном турнире завоевал Эдуард Ким, он выиграл техническую программу.

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